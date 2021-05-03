Путин поручил направить деньги из главной «кубышки» России на трассу до Урала

Президент России Владимир Путин поручил направить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), выполняющего функцию главной российской «кубышки», на проекты развития транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию, опубликованном сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на необходимость увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, ее продления до г. Екатеринбурга и завершения строительства в 2024 году», — отмечается в одном из пунктов.

Речь идет о дороге, которую Путин упомянул в своем послании Федеральному собранию. Он пообещал за три года не только завершить строительство скоростной автомобильной трассы от Москвы до Казани, но и продлить ее до Екатеринбурга.

Ранее в апреле премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что скоростная трасса от Москвы до Казани должна быть запущена в 2024 году. В 2021-м на стройку выделят 40 миллиардов рублей, а общий объем финансирования дорожного мегапроекта превышает 650 миллиардов рублей. Трасса станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Предполагается, что путь от Москвы до Казани по новой дороге будет занимать 6,5 часа вместо 10 часов.