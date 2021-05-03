Путин утвердил список поручений для правительства по итогам послания

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений для правительства по итогам его послания Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил Кремль.

Перечень в общей сложности состоит из 18 пунктов. Большая часть поручений адресована кабмину, однако рекомендации направляются в том числе другим органам власти и регионам.

Президент, в частности, до 1 июня ожидает доклад от правительства об обеспечении финансирования для реализации мероприятий, отмеченных в послании. Глава государства также попросил Общероссийский народный фронт обеспечить мониторинг за исполнением поручений. От движения доклад по этой теме ожидают до 1 августа.

Как отмечает ТАСС, премьер-министр Росси Михаил Мишустин сообщал, что за три дня после послания практически все, о чем говорил президент, было оформлено в законопроекты и проекты нормативных правовых актов.

Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Оно стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для действующего президента страны. В частности, российский лидер анонсировал единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Президент также пообещал установить выплаты нуждающимся беременным женщинам в размере 6 350 рублей в месяц и выплаты на детей из неполных семей.