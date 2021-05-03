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Путин утвердил список поручений для правительства по итогам послания

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений для правительства по итогам его послания Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил Кремль.

Перечень в общей сложности состоит из 18 пунктов. Большая часть поручений адресована кабмину, однако рекомендации направляются в том числе другим органам власти и регионам.

Президент, в частности, до 1 июня ожидает доклад от правительства об обеспечении финансирования для реализации мероприятий, отмеченных в послании. Глава государства также попросил Общероссийский народный фронт обеспечить мониторинг за исполнением поручений. От движения доклад по этой теме ожидают до 1 августа.

Как отмечает ТАСС, премьер-министр Росси Михаил Мишустин сообщал, что за три дня после послания практически все, о чем говорил президент, было оформлено в законопроекты и проекты нормативных правовых актов.

Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Оно стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для действующего президента страны. В частности, российский лидер анонсировал единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Президент также пообещал установить выплаты нуждающимся беременным женщинам в размере 6 350 рублей в месяц и выплаты на детей из неполных семей.

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