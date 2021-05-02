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Собянин рассказал о модернизации подземного и наземного метро Москвы

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Кадр: Блог Сергея Собянина / YouTube

На традиционной встрече с москвичами мэр Москвы Сергей Собянин обсудил реализацию программы «Мой район» и рассказал о процессе модернизации метрополитена, в том числе о строительстве новых пересадочных пунктов в наземном и подземном метро. О нововведениях мэр сообщил на своем персональном сайте.

По его словам, за последние 10-15 лет московский метрополитен практически перестал строиться — в год строили по две-три станции. Когда, как заявил Собянин, метро стало «неудобным и некомфортным» видом транспорта, задумались над его модернизацией, что привело к открытию Московского центрального кольца.

«Мы его построили, огромное кольцо. Часть под землю ушло, но, в основном, это по земле. Получилось с огромным количеством пересадок на другие линии метрополитена и железной дороги. Многие радиальные направления, которые приходились на Кольцевую, разгрузились на 10-15 процентов. Не скажу, что там все здорово стало, но мы снизили давление на центр города», — объявил градоначальник.

Чтобы еще больше разгрузить город, по словам Собянина, было принято решение построить Большую кольцевую линию (БКЛ). Он отметил, что часть линии уже построена и введена в эксплуатацию, в этом году планируется ввести как минимум еще десять станций.

«Потому что метро – это сердце Москвы. И чем крепче будет сердце, тем здоровее будет наш город», — заключил Собянин.

Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин пообещал помочь городам-миллионникам со строительством метро.

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