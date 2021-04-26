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В московском метро усилили контроль масочно-перчаточного режима

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В московском метро усилили контроль масочно-перчаточного режима. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

В пресс-службе сообщили, что контролеры проверяют маски и перчатки в метро и городском транспорте, с начала апреля выявлено более 40 тысяч нарушений. Особое внимание уделяется метрополитену.

«Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что важно соблюдать эпидемиологические требования на протяжении всей поездки. Нарушения фиксируются совместно с сотрудниками полиции на перронах и в вагонах метро.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице начала ухудшаться в последние недели. Он пообещал запустить среди пожилых горожан программу стимулирования вакцинации, так как для них вирус представляет наибольшую угрозу.

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