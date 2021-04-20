Собянин предложил ввести льготы для привитых от COVID-19 московских пенсионеров

Московские власти могут ввести специальные льготы для пенсионеров, сделавших прививку от коронавируса. С таким предложение в своем блоге выступил столичный мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что привитые москвичи старше 60 лет могли бы получать дополнительные скидки в аптеках, магазинах и торговых предприятиях, которые присоединяться к программе стимулирования вакцинации пожилых людей. Также возможна целевая поддержка пенсионеров на покупку товаров и услуг повседневного спроса. По словам Собянина, такая мера должна подтолкнуть пожилых людей пройти вакцинацию от COVID-19.

Средства на финансирование программы будут собираться за счет пожертвований со стороны «социально ответственного бизнеса» и актива Московской торгово-промышленной палаты. Для этого власти собираются использовать инфраструктуру, созданную для программы стимулирования потребительского спроса «Миллион призов».

«О запуске программы сообщим в ближайшее время. Заранее спасибо всем, кто примет участие в акции, которая спасет жизнь многим москвичам», — написал градоначальник.

Сергей Собянин ранее говорил, что в последние недели ситуация с распространением вируса в Москве начала ухудшаться.