Россия
 
Последние новости
В Швеции назвали отвод российских войск от границы «дымовой завесой»
Эксперт предрек рост курса доллара до 100 рублей в скором будущем
Бывший чемпион UFC ударил соперника и сломал ногу
В Турции захотели изгнать американцев с военной авиабазы после заявления Байдена
Чемпион UFC Усман защитил пояс и превзошел достижение Нурмагомедова
Симоньян раскритиковала Байдена за признание геноцида армян
Обнаружен отпечаток пальца возрастом около пяти тысяч лет
Диетологи составили топ-10 продлевающих молодость продуктов
Елена Проклова обвинила известного актера в домогательствах
Новости партнеров
Прослушать новость

Привившиеся от коронавируса москвичи старше 60 получат карты на тысячу рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Москвичи старше 60 лет, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, получат подарочные карты номиналом в 1 тысячу рублей в рамках программы «Миллион призов». Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник напомнил, что несколько дней назад обратился к бизнес-сообществу Москвы с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы, которая могла бы способствовать стимулированию пожилых жителей столицы сделать прививку от коронавируса. К настоящему времени необходимая сумма уже собрана, что позволяет запустить акцию, отметил Собянин.

«Начиная со вторника, 27 апреля 2021 года, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», — заявил мэр.

Выдавать карты планируется в поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, горожанам будет необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. При этом те пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля или уже успели пройти полный курс вакцинации, также смогут получить поощрение, зарегистрировавшись на сайте.

Как пояснил Собянин, потратить баллы можно будет на оплату товаров и услуг в аптеках, кафе и магазинах, ставших партнерами акции.

Ранее в апреле сообщалось, что число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», превысило миллион. Как отмечал Собянин, среди вакцинировавшихся почти 45 процентов составляют москвичи старше 60 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин поддержал идею о «Миллионе призов» для привившихся пожилых москвичей
Собянин предложил ввести льготы для привитых от COVID-19 московских пенсионеров
Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве