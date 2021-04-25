Привившиеся от коронавируса москвичи старше 60 получат карты на тысячу рублей

Москвичи старше 60 лет, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, получат подарочные карты номиналом в 1 тысячу рублей в рамках программы «Миллион призов». Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник напомнил, что несколько дней назад обратился к бизнес-сообществу Москвы с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы, которая могла бы способствовать стимулированию пожилых жителей столицы сделать прививку от коронавируса. К настоящему времени необходимая сумма уже собрана, что позволяет запустить акцию, отметил Собянин.

«Начиная со вторника, 27 апреля 2021 года, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», — заявил мэр.

Выдавать карты планируется в поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, горожанам будет необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. При этом те пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля или уже успели пройти полный курс вакцинации, также смогут получить поощрение, зарегистрировавшись на сайте.

Как пояснил Собянин, потратить баллы можно будет на оплату товаров и услуг в аптеках, кафе и магазинах, ставших партнерами акции.

Ранее в апреле сообщалось, что число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», превысило миллион. Как отмечал Собянин, среди вакцинировавшихся почти 45 процентов составляют москвичи старше 60 лет.