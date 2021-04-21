Путин пообещал городам-миллионникам помочь со строительством метро

Президент России Владимир Путин пообещал помочь городам-миллионникам со строительством метро. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого на Youtube ведет Первый канал.

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей Дальше — больше Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году?

«Нижний Новгород, например, получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города. Челябинск, еще один из наших городов-миллионников. На базе давнего проекта строительства метрополитена город тоже сможет обновить систему транспорта. Я помню и про другие подобные проекты в Красноярске и других регионах», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что строительство необходимо вести «на качественно новом уровне». Он поручил правительству подготовить «четкий пошаговый план», по которому в отрасли будут использовать цифровое проектирование и передовые энергоэффективные материалы.

Ранее в апреле президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец компании «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев обсудили дорожную карту создания в Казани первого в России беспилотного метрополитена. На некоторых поездах также захотели внедрить систему обнаружения препятствий. Полный переход казанского метро на беспилотный режим запланирован на 2025 год.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru