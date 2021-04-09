В России решили создать беспилотное метро

В Казани решили создавать беспилотное метро. Об этом пишут «Ведомости».

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Президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец компании «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев обсудили дорожную карту создания первого в России беспилотного метрополитена. Уточняется, что в 2021 году на отдельных участках линии казанского метро появится система контроля платформенного пространства. Кроме того, на некоторых поездах внедрят систему обнаружения препятствий.

Полностью же перейти на беспилотный режим казанское метро должно к 2025 году.

В сентябре 2020 года в России беспилотный автомобиль впервые перевез коммерческий груз между городами. Так, «ГАЗель» в автономном режиме доставила почти тонну овощей из Владимира в Москву. Машина преодолела 240 километров, а сама перевозка обошлась заказчику в 1500 рублей. В цену была включена оплата инженера. Без него стоимость составила бы менее тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в России в настоящий момент готовится юридическая база для беспилотного транспорта. Ожидается, что в ближайшие десятилетия именно он будет обеспечивать большую часть перевозок.