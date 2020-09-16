В России беспилотное авто впервые перевезло коммерческий груз между городами

В России беспилотный автомобиль впервые перевез коммерческий груз между городами. Так, «ГАЗель» в автономном режиме доставила почти тонну овощей из Владимира в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

Отмечается, что перевозку осуществили в ночное время, когда трафик на дороге был минимальным. При этом за рулем сидел инженер, следящий за поездкой. «Россия в настоящий момент соблюдает международную конвенцию 1968 года, по правилам которой за рулем транспортного средства должен находиться человек. Неважно, беспилотное оно или нет», — пояснил Федосеев.

Всего «ГАЗель» преодолела 240 километров, а с сама перевозка обошлась заказчику в 1500 рублей. В цену был включен также гонорар инженера. Без него стоимость составила бы менее тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в России в настоящий момент готовится юридическая база для беспилотного транспорта. Ожидается, что в ближайшие десятилетия именно он будет обеспечивать большую часть перевозок.