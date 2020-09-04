«Яндекс.Такси» изменится

«Яндекс» собирается изменить структуру одного из главных своих сервисов — «Яндекс.Такси», говорится в сообщении на корпоративном портале компании. В отдельное юридическое лицо будет выделено направление беспилотных автомобилей.

Новая компания получит название Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). После окончания реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в новой структуре. Помимо этого, в ее капитал планируется дополнительно инвестировать 100 миллионов долларов и выдать конвертируемый заем на 50 миллионов.

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Итоговая доля «Яндекса» в Yandex SDG составит 73 процента, во владении Uber останется 19 процентов. Из оставшихся восьми процентов будет сформирован опционный фонд для мотивирования сотрудников. Опционы, дающие право на получение определенного количества бумаг компании, будут выдаваться за достижение показателей.

Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» было запущено в 2017 году, и на данный момент 130 машин ездят в России, США и Израиле. Тогда же подразделения «Яндекс.Такси» в России и некоторых странах СНГ были объединены с аналогичным бизнесом Uber.

По условиям сделки, обе стороны передали свои бизнесы на баланс новой компании MLU B.V., зарегистрированной в Нидерландах. «Яндекс» дополнительно вложил в капитал 100 миллионов долларов, Uber — 225 миллионов. «Яндекс» получил долю в 59,3 процента в совместном предприятии, Uber — в 36,6 процента.