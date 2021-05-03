Путин поручил обеспечить выплаты отдельным категориям беременных

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить денежные выплаты отдельным категориям беременных россиянок. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Так, с 1 июля текущего года ежемесячная выплата в размере половины величины прожиточного минимума положена женщинам, если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на медицинский учет на ранних сроках. При этом размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в том или ином субъекте страны.

Отмечается, что доложить о выполнении поручения главе государства необходимо до 15 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил список поручений для правительства по итогам его послания Федеральному собранию 21 апреля. Перечень в общей сложности состоит из 18 пунктов. Большая часть из них адресована кабмину, однако рекомендации направляются в том числе другим органам власти и регионам.