Путин поручил предоставлять россиянам госуслуги ежедневно и круглосуточно

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежедневный и круглосуточный доступ к государственным и муниципальным услугам к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому перечню поручений кабинету министров, услуги можно будет получить без личного присутствия граждан в многофункциональных центрах предоставления услуг (МФЦ).

«Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», — говорится в поручении.

Президент также поручил до 2023 года обеспечить бесплатное доведение газа до участков граждан и направить не менее 24 миллиардов рублей на учреждения культуры в муниципалитетах.