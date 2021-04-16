Россияне получат учетную запись на госуслугах при рождении

Россияне при рождении получат учетную запись на портале государственных услуг. Это будет происходить, если родители или опекуны обращались за документами ребенка, передает издание «Ведомости».

Соответствующая мера предусмотрена проектом «Цифровой профиль гражданина». При этом при каждом последующем обращении учетная запись будет пополняться новой информацией. Проект направлен на увеличение числа зарегистрированных на портале госуслуг пользователей.

На сегодняшний день для получения доступа к профилю на госуслугах россиянам необходимо сообщить личные данные, в том числе номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. Далее гражданин приходит в МФЦ или проходит идентификацию через одно из банковских приложений.

В конце марта в России в тестовом режиме запустили новую версию портала государственных услуг. Помимо изменения технической модернизации, поменяется формат взаимодействия с пользователями. Теперь гражданам не придется читать инструкции, общение будет строиться по принципу «вопрос — ответ».

При входе на портал пользователей встречает робот-поисковик Макс. Он будет помогать им найти нужную услугу.