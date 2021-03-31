В России заработала новая версия портала госуслуг

В России в тестовом режиме запущена новая версия портала государственных услуг. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

Все желающие могут с ней ознакомиться, отметил министр. По его словам, помимо изменения технической модернизации, меняется формат взаимодействия с пользователями. Теперь гражданам не придется читать инструкции, общение будет строиться по принципу «вопрос — ответ».

При входе на портал пользователей встречает робот-поисковик Макс. Он будет помогать пользователям найти нужную услугу.

Работа над новой версией портала началась весной 2020 года. Старая версия прекратит работу в третьем квартале 2021 года.

В марте 2021 года функционал портала госуслуг предложили расширить. Минэкономразвития России указало на возможность выдавать россиянам сведения из реестра об участниках финансового рынка, выписки из госреестров ломбардов, операторов инвестиционных платформ и микрофинансовых организаций. Также предлагается информировать с помощью госуслуг самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке.