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Российские водители смогут обжаловать штрафы с камер онлайн

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские водители смогут обжаловать штрафы с дорожных видеокамер в онлайн-режиме. Об этом сообщает издание «Известия».

Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые упростят процедуру обжалования штрафов от ГИБДД. Автомобилисты с помощью портала Госуслуг смогут оспорить ошибочные постановления Госавтоинспекции.

Авторы поправок отмечают, что сейчас в России идет активное развитие сети камер, и полностью исключить ошибки не представляется возможным. Также в последнее время камеры научились распознавать новые нарушения ПДД такие, как непропуск пешеходов, разговоры по телефону и непристегнутые ремни безопасности, что может вызывать дополнительные трудности. Разработанные изменения должны позволить россиянам избежать необходимости обращаться в отделения Госавтоинспекции и тратить время на заполнение бумаг.

Отмечается, что для оформления жалобы будет необходимо иметь электронную подпись на сайте Госуслуг. Новая норма полноценно заработает с 1 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что МВД готовится радикально ужесточить контроль за неисправными автомобилями. Ведомство подготовило проект документа, вносящего изменения в ряд действующих законов. По задумке правоохранителей, инспекторы ДПС получат право в случае выявления неисправности прямо на дороге приостановить действие диагностических карт и отправить автомобиль на внеочередной техосмотр.

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