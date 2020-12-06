Российским гаишникам захотели дать право изымать документы на машину

МВД готовится радикально ужесточить контроль за неисправными автомобилями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство подготовило проект документа, вносящего изменения в ряд действующих законов. По задумке правоохранителей, инспекторы ДПС получат право в случае выявления неисправности прямо на дороге приостановить действие диагностических карт и отправить автомобиль на внеочередной техосмотр. В случае, если владелец не устранит неисправность за 72 часа, полиция сможет изъять свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Уточняется, что гаишники смогут отправлять на техосмотр в случае выявления неработающих фар, стоп-сигналов или дворников , а также при неисправных тормозах или рулевом управлении. По информации издания, в случае принятия законопроекта данная мера коснется более миллиона нарушителей.

Во время внеочередного техосмотра будет проверяться, устранил ли водитель выявленную неисправность. Езда без СТС наказывается штрафом в 500 рублей и помещением транспортного средства на штрафстоянку.

24 ноября в России утвердили изменения в водительские права, паспорт транспортного средства (ПТС), а также свидетельство о его регистрации (СТС). Изменения водительского удостоверения затронут название документа, которое располагается в верхней части его лицевой стороны. Теперь оно будет написано в три строки на трех языках: русском, французском и английском. Изменения вступили в силу 1 декабря.

Ранее МВД России перечислило основания для аннулирования водительских прав. Среди них — истечение срока действия удостоверения, износ документа и другие.