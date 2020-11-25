МВД перечислило основания для аннулирования водительских прав

МВД России перечислило основания для аннулирования водительских прав. Они указаны в проекте приказа об административном регламенте ведомства о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений, передает РИА Новости.

Среди причин для изъятия прав — истечение срока действия удостоверения и износ документа. Кроме того, к условиям для аннулирования также относятся изменение указанных в правах данных владельца, появившиеся медицинские противопоказания для вождения, нарушения при выдаче документа, утеря прав, а также смерть водителя. Ранее причины не были регламентированы.

Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее стали известны причины аннулирования экзаменов на получение водительских прав. Если человек сдал экзамен и позже выяснилось, что он предоставил поддельный паспорт, медицинскую справку или квитанцию об оплате госуслуги, то результат будет отменен.