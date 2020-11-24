В России утвердили изменения в водительские права и ПТС

МВД России утвердило изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Колокольцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, теперь водительские удостоверения будут выдаваться на трех языках: на русском, французском и английском языках. Надписи «Водительское удостоверение», Permis de conduir и Driving Licence появятся в верхней части документа и будут размещены в три строки.

ПТС будет дополнено информацией о количестве мест для сидения за исключением водительского, о допустимой максимальной массе и проверках, которые проводились ранее. Также в свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть внесены дополнительные сведения, в том числе о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях.

Ранее стало известно, что россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. Соответствующий законопроект якобы разрабатывает Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком. В Банке России пояснили, что выбор водительского удостоверения обусловлен широким распространением документа у граждан и возможностью его проверки.