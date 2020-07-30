Россиянам начали выдавать водительские права на трех языках

Россиянам начали выдавать водительские права нового образца на трех языках. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на обратившихся в ГИБДД в июле для замены прав водителей.

Издание отмечает, что в верхней части лицевой стороны документа появились надписи на русском, французском и английском языках, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки.

7 июля сообщалось, что МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). В соответствии с проектом приказа в свидетельство о регистрации транспортного средства должны вноситься данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, а бланк водительского удостоверения дополняться надписями «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE».

Ранее стало известно, что россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. Соответствующий законопроект якобы разрабатывает Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком. В Банке России изданию пояснили, что выбор водительского удостоверения обусловлен широким распространением документа у граждан и возможностью его проверки.

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