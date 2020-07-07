В России предложили изменить водительские права и ПТС

МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права паспорт транспортного средства (ПТС). Об этом сообщается на сайте министерства во вторник, 7 июля.

«Проектом [приказа] предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE"», — говорится в сообщении. Также предлагается уточнить перечень сведений о транспортном средстве, которые вносятся как в форму свидетельства о его регистрации, так и в водительское удостоверение. Так, в соответствии с проектом приказа в свидетельство о регистрации транспортного средства должны вноситься данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для машин, поставленных на учет на ограниченный срок.

«Проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учет», — добавили в МВД. Там уточнили, что проект приказа проходит стадию оценки.

Ранее «Известия» со ссылкой на регулярный орган написали, что россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. Соответствующий законопроект якобы разрабатывает Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком (ЦБ). В Банке России изданию пояснили, что выбор водительского удостоверения обусловлен широким распространением документа у граждан и возможностью его проверки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!