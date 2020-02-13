Россияне задолжали десятки миллиардов рублей за неправильную езду

Россияне в 2019 году не оплатили дорожных штрафов на 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

В 2019 году объем задолженности россиян оказался на четверть больше, чем в 2018-м. По данным ФССП, средняя сумма неоплаченного штрафа в России за прошлый год составила около 810 рублей.

С начала 2020 года 21 тысяча россиян были ограничены в водительских правах из-за неправильной езды и неуплаты дорожных штрафов. Еще почти 156 тысячам временно ограничили возможность выезда за рубеж.

Ранее сообщалось, что российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах, через портал госуслуг. Предположительно, это произойдет весной 2020 года.

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