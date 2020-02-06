В России появится новый способ обжалования штрафов ГИБДД

Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг. Как рассчитывают авторы законопроекта, это произойдет весной 2020 года, передает газета «Коммерсантъ».

Согласно документу, жалобу можно будет направить в ГИБДД или через суд, ответ на нее придет через портал госуслуг в течение трех дней.

4 февраля поправки в КоАП об электронном обжаловании штрафов поддержал комитет Госдумы по госстроительству. Как предполагают критики законопроекта, сервис технически не готов к нововведению, поэтому срок вступления документа в силу перенесут на 2021 год. В Минкомсвязи это опровергают, утверждая, что сервис уже тестируется. Критики также уверены, что законопроект лишь упрощает процесс подачи жалоб на штрафы, а не обеспечивает их полноценное электронное обжалование.

В Москве уже работает такая система обжалования штрафов. Владелец автомобиля может пожаловаться на штраф за неоплаченную парковку, отправив онлайн фотографию заявления, написанного от руки. Копия решения направляется заявителю по обычной почте. При этом для опротествования решения надо приехать в ГИБДД лично, однако в некоторых регионах можно отправить лишь скан документа.

Процедура электронного обжалования штрафов также заложена в КоАП, проект которого опубликовал Минюст. В ведомстве уточнили, что КоАП предусматривает обжалование в электронном виде всех штрафов за административные правонарушения, а законопроект — лишь постановлений, вынесенных по записям с автоматических камер. Адвокат движения «Свобода выбора», юрист Сергей Радько назвал новый проект КоАП «более прогрессивным», так как он позволит, например, приложить к заявлению документ о купле-продаже автомобиля, чтобы штрафы перешли новому владельцу.

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект нового КоАП «никуда не годится», так как инициатива Минюста возбуждает ненависть к законотворчеству. Он также назвал новый проект КоАП противоречащим посланию президента. По его словам, он усиливает репрессивные механизмы.

Согласно законопроекту, планируется увеличить штрафы за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку покинуть место аварии. Помимо этого, увеличится штраф за перевозку детей без автокресел.

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