Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях не соответствует целям экономической политики России и противоречит ориентирам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС в пятницу, 31 января.

«Проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании», — отметил Крашенинников.

По его словам, предложение Минюста об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения вызывает «недоумение».

Ранее стало известно, что в новой редакции КоАП появился пункт, предусматривающий наличие в крови водителей лекарственных веществ, влияющих на концентрацию. Согласно проекту, административная ответственность наступает также «в случае установления состояния опьянения при наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ». Как предполагает газета «Коммерсантъ», речь идет именно о лекарственных веществах.

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