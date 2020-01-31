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В России предложили изменить наказание водителям за употребление лекарств

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В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях появился пункт, предусматривающий наличие в крови водителей лекарственных веществ, влияющих на концентрацию. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Согласно проекту, административная ответственность наступает также «в случае установления состояния опьянения при наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ». Как предполагает газета, речь идет именно о лекарственных веществах.

Сейчас врачи не могут вынести заключение о состоянии опьянения, если в организме человека обнаружены следы лекарств — действующий КоАП это не предусматривает. При обнаружении других психотропных и наркотических веществ, а также спирта, врач выносит заключение об установлении факта опьянения. Наказанием за это является лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. По данным «Коммерсанта», ГАИ направляет в суд не заключение об опьянении, а акт освидетельствования с указанием лекарства. На основе него судья может оценить доказательства «по своему внутреннему убеждению».

Нормы содержания в организме активных веществ в лекарствах, которые могут повлиять на концентрацию водителей, предложили зафиксировать представители Единой России. Сопредседатель правозащитного центра партии Михаил Старшинов сообщил, что число жалоб от наказанных за пьяное вождение выросло. Он добавил, что «ничтожные объемы» препаратов могут долгое время оставаться в организме, и предложил ориентироваться на «научно определенные уровни содержания активных веществ, которые оказывают влияние на безопасность движения».

По данным ГИБДД, в 2019 году инспекторы выявили 541,6 тысяч случаев вождения в состоянии опьянения. В 68 тысячах случаев были заведены уголовные дела. По словам координатора «Синих Ведерок» Петра Шкуматова, практика привлечения к ответственности за лекарства встречается довольно часто. Нарколог Александр Ковтун уверен, что записать в законодательстве предельные нормы содержания лекарств невозможно, потому что все они в той или иной степени влияют на психические функции.

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