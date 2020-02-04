В Госдуме оценили грозящий россиянам ростом штрафов проект КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с большими штрафами никуда не годится. Такую оценку документу дал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости во вторник, 4 февраля.

По его словам, инициатива Минюста возбуждает ненависть к законотворчеству.

Ранее Крашенинников назвал новый проект КоАП противоречащим посланию президента. По его словам, он усиливает репрессивные механизмы.

Согласно законопроекту, планируется увеличить штрафы за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку покинуть место аварии. Помимо этого, увеличится штраф за перевозку детей без автокресел. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января следующего года.

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