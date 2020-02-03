МВД захотело изменить внешний вид автомобильных номеров

В России могут появиться автомобильные номера с трехзначными кодами для всех регионов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений приказа МВД о регистрационных знаках.

Сейчас подразделения ГИБДД выдают номера с трехзначными цифрами в коде субъекта, если он начинается на единицу или семерку. В министерстве предложили снять ограничения для остальных цифр за исключением нуля.

В случае одобрения предложения МВД в Москве можно будет получить номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, Омской области — 555, в Свердловской области — 666, в Татарстане — 616, в Алтайском крае — 222.

Издание уточняет, что внешний вид автономеров захотели поменять, чтобы увеличить число возможных комбинаций регистрационных знаков. При этом цена на них может вырасти как для граждан, так и для госзаказчиков, отметили в Союзе производителей государственных регистрационных знаков транспортных средств.

«Ъ» пишет, что в 1998 году в столице уже возникала нехватка госномеров 77 серии. Тогда были введены 99-й, потом 97-й и 177-й коды.

С 1 января в России начали действовать новые правила государственной регистрации машин. При ее покупке гражданин получает номер с кодом того региона, где зарегистрирован. С 2021 года за сумму от 50 до 600 тысяч рублей автомобилист сможет выбрать любой автомобильный номер.

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