В России установили новый порядок замены испорченных автомобильных номеров

Владельцы машин со сгнившими или проржавевшими номерами с 1 января за свой счет должны наносить на кузов или раму автомобиля специальную полицейскую маркировку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление российского правительства.

В документе описана процедура решения проблемы. Так, после ее выявления сотрудниками ГИБДД на несъемные части машины устанавливаются пломбы, бирки или печати во избежание случаев мошенничества. Потом документы на машину отправляют в ОВД, а саму ее — в экспертно-криминалистический центр.

После проверки принимается решение о нанесении маркировки, которая делается на автомобильных заводах, в органах по сертификации и аккредитованных испытательных лабораториях. Там с помощью автоматического маркиратора на раму или часть кузова наносится номер. Затем в паспорт транспортного средства вносятся соответствующие изменения, и ГИБДД выдает новое свидетельство о регистрации.

Стоимость услуги пока не определена. Опрошенные изданием эксперты предположили, что маркировка обойдется автолюбителю в 5-20 тысяч рублей.

Ранее МВД и Минэкономики согласовали порядок выдачи «красивых» номеров. Заказать их можно будет на портале госуслуг, заплатив повышенную пошлину.

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