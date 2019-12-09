Сделки купли-продажи машин сделают безопаснее для россиян

Россиянам разрешат покупать и продавать машины через портал госуслуг. Соответствующий проект подготовят Минкомсвязь и МВД России, сообщает «Коммерсантъ».

Заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин рассказал, что услуга будет доступна зарегистрированным пользователям госуслуг. Данные о продавце и покупателе будут заполняться автоматически, что избавит от необходимости лично ехать в ГИБДД. Также потенциальный покупатель сможет ознакомиться с информацией о транспортном средстве. Паршин отметил, что сделки купли-продажи станут быстрее и безопаснее. Однако сроки запуска сервиса не названы.

Управляющий директор АО «Электронный паспорт» Борис Ионов оценил появление такой возможности, но поднял вопрос реализации. Он отметил, что сделки предполагают перевод или передачу денег, чем могут воспользоваться мошенники. Также проблемой он считает то, что продавец и покупатель могут находиться в разных городах.

Ранее в декабре сообщалось, что россиянам перестало хватать денег на приобретение подержанных автомобилей. В стране растет рынок автокредитования при покупке подержанных машин из-за их подорожания.

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