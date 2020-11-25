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МВД предложило изменить правила сдачи на водительские права

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство внутренних дел России предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

Согласно предложенным правилам, количество нарушений, за которые экзамен тут же прекращается, будет сокращено с 17 до 15. При этом в список «грубых» нарушений будет добавлены «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи» и «не пристегнутый ремень безопасности».

В министерстве планируют, что новые правила вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Отмечается, что, согласно действующему регламенту, ошибки кандидатов подразделяются на «грубые» (5 штрафных баллов), «средние» (3 балла) и «мелкие» (1 балл). Экзаменуемому для успешной сдачи необходимо набрать менее пяти балов.

Ранее в России утвердили изменения в водительские права, паспорт транспортного средства (ПТС), а также свидетельство о его регистрации (СТС). Изменения водительского удостоверения затронут название документа, которое располагается в верхней части его лицевой стороны. Теперь оно будет написано в три строки на трех языках: русском, французском и английском.

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