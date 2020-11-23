Россиянам раскрыли подробности приема экзамена на права по новым правилам

Глава ГИБДД России Михаил Черников раскрыл россиянам подробности приема экзамена на права по новым правилам. Он рассказал РИА Новости, на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены.

По новым правилам «с сокращенной площадкой» главными будут навыки вождения в реальной обстановке: на автострадах, развязках и перекрестках.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — сказал Черников.

Он пояснил, что несмотря на сокращение второго этапа («площадки»), расширенная линейка упражнений даст возможность сотруднику ГАИ понять, насколько водитель будет безопасен. Черников добавил, что в России достаточно много молодых водителей погибает на улицах, при этом 700 из них погибает в год из-за «низких знаний и умений».

Ранее МВД России сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений, вступление в силу запланировано на 1 апреля 2021 года.

Ранее в ноябре для автомобилистов в России задумали ввести штрафы за превышение разрешенной скорости всего на один километр в час. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сразу же отверг идею.