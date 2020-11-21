Краснодарские сотрудники ГИБДД подрались с подростками

Краснодарские инспекторы ГИБДД вступили в драку с компанией подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел после того, как полицейский остановил машину, которой управлял несовершеннолетней водитель. При этом внутри находились еще несколько молодых людей.

Когда сотрудник ГИБДД выяснил, что у юного собеседника нет прав на вождение транспортным средством, остальные подростки выбежали из машины и начали оскорблять инспекторов. Тогда правоохранители свалили одного из убегавших на землю и прижали коленом к асфальту.

Другой несовершеннолетний парень попытался защитить друга и ввязался в драку с полицейским. В это время он выкрикивал, что сотрудник ГИБДД «трогает малолетку». Прохожие остались на стороне подростков: они просили инспекторов закончить драку и снимали все происходящее на камеру.

В пресс-службе МВД сообщили, что начали проверку по поводу инцидента. Представители органов отметили, что некоторые из участвовавших в драке несовершеннолетние уже состоят на профилактическом учете в краснодарской полиции.