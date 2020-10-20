Полковник российской полиции напился в кафе и устроил драку

В Челябинской области подполковника регионального управления МВД обвинили в пьяном дебоше. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает URA.RU.

По данным издания, 16 октября сотрудник нагайбакского отделения полиции отдыхал в одном из кафе, где распивал алкогольные напитки. В какой-то момент он начал ругаться с другими посетителями заведения, а затем устроил драку. Силовика успокоили только подъехавшие на вызов сотрудники Росгвардии.

Как сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», появление росгвардейцев не остановило полковника и он пытался продолжить драку с посетителями. После случившегося полицейский снял побои в районной больнице и начал вымогать деньги у одного из посетителей заведения, с которым сцепился накануне.

Отмечается, что это не первая подобная выходка офицера полиции. Ранее его уже видели пьяным за рулем, кроме того, он устраивал пьяные дебоши, после которых возвращался домой и избивал жену.

По факту случившегося проводится служебная проверка.

11 марта 2019 года сообщалось, что в сети появилась видеозапись с двумя нетрезвыми мужчинами в полицейской форме, пристающими к прохожим в Челябинске.