Российский суд оценил стоимость удара полковника Генпрокуратуры по полицейскому

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор полковнику Генпрокуратуры Игорю Мыльникову, ударившему полицейского в отделе МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимого, уволенного после инцидента из ведомства с должности замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности, признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд назначил полковнику наказание в виде штрафа на сумму 150 тысяч рублей, оценив таким образом стоимость его удара по полицейскому.

24 июля Мыльников назвал недоразумением устроенный им пьяный дебош в отделе полиции и нападение на его сотрудников. Он указал, что крайне редко употребляет спиртное. Сообщалось, что полковник признал вину и раскаялся в совершенном и может получить условный срок, а с учетом заслуг — даже отделаться штрафом.

Мыльников 29 июня, возвращаясь пьяным домой, ошибся адресом и устроил скандал с охраной дома. Прибывшие на вызов полицейские забрали дебошира в отдел МВД «Филевский парк». Служебного удостоверение сотрудника прокуратуры у Мыльникова при себе не было — по закону полицейские не имеют права задерживать работников надзорного ведомства.

В отделении полковник развязно предложил полицейскому проверить в интернете, кто он (Мыльников) такой, а когда его попросили успокоиться и снять ремень — ударил сотрудника по ноге и полез в драку. После инцидента он был уволен по приказу генпрокурора Игоря Краснова за нарушение кодекса прокурорской этики.

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