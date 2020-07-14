Полковника Генпрокуратуры решили судить за пьяный дебош в отделе полиции Москвы

Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении полковника Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, который устроил пьяный дебош в отделе полиции и напал на его сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокурора будут судить за применение насилия в отношении представителя власти, наказывается лишением свободы до пяти лет. Он признал свою вину и раскаялся в совершенном. Исходя из этого, полковник может рассчитывать на условный срок, а с учетом заслуг — он являлся почетным работником Генпрокуратуры — может отделаться штрафом.

Мыльников занимал должность замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры. После инцидента он был уволен по приказу генпрокурора Игоря Краснова за нарушение кодекса прокурорской этики. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание «тщательно проверить все обстоятельства происшедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставить на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты».

29 июня возвращавшийся с пьянки домой Мыльников ошибся адресом и устроил скандал с охраной дома. Прибывшие на вызов полицейские забрали дебошира в отдел МВД «Филевский парк». У Мыльникова при себе не было служебного удостоверение сотрудника прокуратуры. По закону полицейские не имеют права задерживать работников надзорного ведомства. Полковник развязно предложил полицейскому проверить в интернете, кто он (Мыльников) такой. Но когда его попросили успокоиться и снять ремень, Мыльников повел себя агрессивно: ударил полицейского по ноге и полез в драку. Инцидент попал на видео.

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