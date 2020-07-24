Уволенный из Генпрокуратуры полковник назвал драку с полицейским недоразумением

Полковник Генпрокуратуры Игорь Мыльников, который устроил пьяный дебош в отделе полиции и напал на его сотрудников, назвал произошедшее недоразумением. Интервью публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

Мыльников также отметил, что практически не употребляет спиртное. «Крайне-крайне редко. Может быть, такая реакция у меня на алкоголь была», — сказал он журналистам.

При этом полковник уверяет, что все, написанное об инциденте в интернете, ложь. «Это абсолютно ложные сведения, что я где-то был пьяным — все, что написано, не соответствует действительности», — заявил бывший сотрудник Генпрокуратуры.

Уголовное дело в его отношении рассмотрит Дорогомиловский суд Москвы. Так как Мыльников признал вину и раскаялся в совершенном, он может получить условный срок, а с учетом заслуг — даже отделаться штрафом.

Игорь Мыльников занимал должность замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры. 29 июня он, возвращаясь пьяным домой, ошибся адресом и устроил скандал с охраной дома. Прибывшие на вызов полицейские забрали дебошира в отдел МВД «Филевский парк». Служебного удостоверение сотрудника прокуратуры у Мыльникова при себе не было — по закону полицейские не имеют права задерживать работников надзорного ведомства.

В отделении полковник развязно предложил полицейскому проверить в интернете, кто он (Мыльников) такой, а когда его попросили успокоиться и снять ремень — ударил сотрудника по ноге и полез в драку.

После инцидента он был уволен по приказу генпрокурора Игоря Краснова за нарушение кодекса прокурорской этики.

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