Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По факту произошедшего проводится внутренняя проверка.

На кадрах, опубликованных ранее, видно, как нетрезвый сотрудник, представляющийся Игорем Мыльниковым, развязно общается с полицейским, который остановил его за вождение в пьяном виде, и предлагает «загуглить», кто он (Мыльников) такой. Несколько раз полицейскому и его коллеге приходится напоминать мужчине, что трогать сотрудников нельзя, однако замечания Мыльников игнорирует. В какой-то момент дебошир бьет полицейского по ноге, завязывается драка.

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