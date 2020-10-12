Потасовка сотен дагестанцев с полицией попала на видео

В Цунтинском районе Дагестана произошла массовая драка с участием примерно трехсот местных жителей и полицейских. Видео потасовки публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
По словам источника агентства в местной администрации, конфликт произошел после выборов главы села. За кадром слышны звуки, напоминающие треск электрошокеров и выстрелы.
В июне сообщалось, что в Цунтинском районе Дагестана местных чиновников избили претенденты на пост главы села Кидеро. Неизвестные, вооруженные битами, арматурой и ножами, окружили заведение, куда приехал пообедать действующий заместитель главы района Исрапил Абдулаев.