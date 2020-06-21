Десятки дагестанцев и азербайджанцев устроили массовую драку в Норильске

В Норильске произошла массовая драка между уроженцами Азербайджана и Дагестана. Видео, на котором запечатлен инцидент, публикует сообщество «Типичный Норильск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что во дворе рядом с жилыми домами собралась толпа из нескольких десятков мужчин. Некоторые наносят друг другу удары ногами и руками. Однако когда на место прибывает машина полиции, участники драки разбегаются.

Как сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю, инцидент произошел вечером в субботу, 20 июня. Приехавшим на вызов сотрудникам полиции удалось задержать некоторых участников драки, в настоящее время решается вопрос об их привлечении к установленной законом ответственности. Полицейские продолжают поиски тех, кто скрылся с места происшествия, и опрашивают свидетелей.

По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве, отметили в УМВД. О пострадавших не сообщается.

Ранее в июне сообщалось, что в Цунтинском районе Дагестана местных чиновников избили претенденты на пост главы села Кидеро. Неизвестные, вооруженные битами, арматурой и ножами, окружили заведение, куда приехал пообедать действующий заместитель главы района Исрапил Абдулаев.

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