Дагестанских чиновников избили битами и арматурой ради поста главы села

В Цунтинском районе Дагестана местных чиновников избили претенденты на пост главы села Кидеро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что действующий заместитель главы района Исрапил Абдулаев вместе директором местного Центра традиционной культуры народов России отъехал пообедать. К магазину, где они находились, подъехала группа людей на трех машинах. Они были вооружены битами, арматурами и ножами. В результате нападения Абдулаева и членов его команды увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По словам местных жителей, сторонники руководителя нападавшей группы — Абаса Курбанова — пытаются сместить действующих чиновников с нулевых годов. Курбанов является врио главы Центра социального обслуживания населения в Цунтинском районе.

В региональном управлении МВД ранее сообщали, что замглавы Цунтинского района попал в больницу после драки с местными жителями. При этом имя заместителя и обстоятельства происшествия не уточнялись.

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