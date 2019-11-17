Замечание девушке переросло в массовую драку в Дагестане

mvd.dagestan / Instagram

Разборки «один на один» переросли в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы. Об этом сообщается на странице МВД Дагестана в Instagram.

В ходе потасовки 17-летний махачкалинец ранил своего оппонента ножом в живот, после чего бросил холодное оружие и скрылся с места преступления. Пострадавший — 18-летний студент — был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.

Подозреваемый был оперативно задержан и сознался в содеянном. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как пишет агентство РИА «Дербент», причиной драки стало замечание девушке.

16 ноября сообщалось, что один человек погиб, двое ранены в результате перестрелки в поселке Айхал Мирнинского района в Якутии. В ней участвовали уроженцы Осетии и Дагестана — трое братьев: Шамиль, Магомед и Саид Имагаджиевы. Они задержаны.

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