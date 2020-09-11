Россиянка заступилась за мужа в драке и убила напавшего

Жительница Дагестана вмешалась в драку мужчин, убила одного и ранила второго. Об этом сообщает региональное СУ СК.

ЧП произошло в селе Какамахи Левашинского района республики. Между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Жена одного из дерущихся схватилась за нож и ударила им своих человек. Один из нападавших умер на месте, второго госпитализировали.

Женщину задержали, решением суда ее отправили под стражу на время следствия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что в Самаре в квартире, расположенной в Промышленном районе, 40-летний житель набросился на родителей и жестоко убил их 20 ударами ножа. По предварительным данным, примерно с 25 по 31 августа на фоне бытового конфликта с семьей мужчина решил расправиться со своими матерью и отцом. Он схватил нож и нанес не менее 10 ударов каждому из них, а потом отрезал женщине голову. Потерпевшие скончались, а их сын скрылся с места происшествия.