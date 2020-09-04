Россиянина посадили за снятый с жены скальп на глазах у детей

В Тверской области к двух годам колонии-поселения приговорен 34-летний местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на свою жену и снял с нее скальп на глазах у детей. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в июне 2020 года россиянин, гуляя со своей семьей, употребил изрядное количество спиртного. По дороге домой супруги поругались. В подъезде конфликт перерос в драку. Мужчина выхватил бытовой нож и нанес им жене более десяти ударов, лишив ее волосяного покрова.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с мучениями для потерпевшего»).

17 июня сообщалось, что юная жительница Санкт-Петербурга пригласила в гости молодого человека, который за пять лет был четырежды судим, и лишилась скальпа.