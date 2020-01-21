Россиянин снял скальп с матери

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери. Об этом сообщил РЕН ТВ источник в столичном главке полиции.

Тело 69-летней женщины было обнаружено 20 января в квартире на Коломенской набережной. Смерть наступила от скальпированной раны головы, также у погибшей имеются колото-резаные ранения рук.

По предварительным данным, травмы потерпевшей нанес безработный Кирилл Ч. в ходе ссоры.

Криминалисты изъяли из квартиры предполагаемые орудия убийства: топорик, семь ножей и молоток.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В 2018 году россиянину назначили год исправительных работ за попытку снять скальп с бывшей жены. Он избил женщину, отрезал ей волосы и задел кожу голову на теменной части черепа.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru