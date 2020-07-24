Россиянина посадили на 10 лет за нападения с ножом на женщин

В Ессентуках (Ставропольский край) суд признал Ислама Мусаева виновным в покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Установлено, что 24 февраля 2019 года в пивном баре у россиянина возник конфликт с сотрудницей заведения — Мусаев отказывался уходить, несмотря на закрытие бара. Словесная перепалка перешла в драку — мужчина избил барменшу, ударил пивным бокалом по голове двух посетительниц, а затем взялся за нож.

Женщины были ранены, но смогли выманить злоумышленника на улицу и закрыть за ним дверь.

Той же ночью Мусаев напал с ножом на случайную прохожую и пытался ранить сотрудника еще одного кафе.

Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Татарстана россиянин напал с вилами на участкового. Полицейский пытался усмирить пьяного мужчину, но тот не стал подчиняться требованиям и набросился на сотрудника. В ответ участковый выстрелил в нападавшего. Подозреваемый с пулевым ранением грудной клетки был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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