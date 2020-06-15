Судебного пристава арестовали за изнасилования россиянок у суда

В Омской области завершено расследование уголовного дела судебного пристава, обвиняемого в изнасилованиях россиянок. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

По ее словам, фигурант дела арестован, вскоре материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу. 38-летний судебный пристав, имеющий семью и воспитывающий двух несовершеннолетних детей, оказался причастен к двум эпизодам изнасилования, которые были совершены летом 2011 года в рабочем поселке Москаленки.

По данным следствия, вечером 30 июля 2011 года недалеко от здания суда неизвестный напал на возвращавшую с работы 39-летнюю женщину и, угрожая убийством, изнасиловал. Ночью 3 августа таким же образом было совершено преступление в отношении 18-летней девушки. Насильник отобрал у жертв мобильные телефоны, чтобы они не смогли вызвать полицию. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, но долгое время преступника не могли найти, так как он нападал на женщин сзади, не разрешал им смотреть ему в лицо, и прятал его под глубоким капюшоном. К одной из них насильник применил удушающий прием.

Следствие проверило всех мужчин из поселка Москаленки и близлежащих населенных пунктов на соответствие с имеющимися биологическими образцами, изъятыми у потерпевших. «Подозреваемый отказался сдавать буккальный эпителий на экспертизу, и оперативники для сравнения в соответствии с законом изъяли окурок. Именно он стал образцом для экспертизы», — отметила представитель СКР. По ее словам, судебного пристава проверяли на причастность к другим преступлениям, но совпадений не было найдено.

После задержания подозреваемый был уволен из органов Федеральной службы судебных приставов.

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