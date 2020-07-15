В Норвегии мужчина с ножом напал на трех женщин

В норвежском городе Сарпсборг на юге страны неизвестный напал с ножом на трех женщин. Одна из них от полученных ранений скончалась, сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

Отмечается, что все три нападения были совершены в ночь с 14 на 15 июля в разных районах города. Одна из выживших находится в критическом состоянии в больнице, другая ранена в руку.

Сообщения о нападениях стали поступать после полуночи. Полиция блокировала центр города и призвала жителей не покидать дома. В состоянии повышенной готовности находятся несколько бригад скорой помощи.

Одна из пострадавших смогла опознать злоумышленника, после чего стражи порядка задержали его. Полицейские исключили вариант того, что преступник действовал не один.

В конце июня неизвестный устроил резню в британском городе Рединг. В результате происшествия три человека погибли, еще двое были тяжело ранены. Впоследствии правоохранители признали нападение терактом.

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