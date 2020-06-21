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Очевидцы описали резню в Великобритании

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Фото: Peter Cziborra / Reuters

Очевидцы описали резню, которую устроил мужчина в английском парке «Форбери Гарденс» Рединга, вечером 20 июня. Об этом они рассказали The Mirror.

Один из свидетелей признался, что слышал, как мужчина кричал неразборчивые слова перед тем, как напасать на горожан. «Парк был переполнен, много людей сидели с друзьями, когда проходил одинокий человек. Он внезапно выкрикнул несколько неразборчивых слов и бросился к большой группе, около 10 человек, пытаясь заколоть их», — рассказал британец.

Несколько очевидцев заявили, что им пришлось убегать от нападавшего, поскольку он бросался к разным группам отдыхающих. Ряд других собеседников в то же время поведали, что не сразу осознали мотивы мужчины и восприняли его действия как игру. После того, как все отдыхающие разбежались, мужчина также выбежал из парка.

Один из свидетелей описал нападавшего как невысокого бородатого мужчину смешанной расы. По его словам он был одет в зеленую куртку.

Ранее появились кадры с места проишествия. На них можно увидеть, как полицейские и добровольцы оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим. Один из них лежит в луже крови, ему проводят непрямой массаж сердца.

Неизвестный напал с ножом на граждан в парке Рединга вечером 20 июня. По предварительным данным, три человека скончались на месте, еще двое получили тяжелые ранения. Полиция задержала нападавшего, предварительно — выходца из Ливии. Позднее правоохранители признали произошедшее терактом.

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