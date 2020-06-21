Задержан подозреваемый в резне с жертвами в Великобритании

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на граждан в английском Рединге. Об этом сказано в Twitter-аккаунте полицейского управления по региону долины реки Темзы.

Личность задержанного, мотивы нападения и другие детали пока неизвестны. В настоящее время он находится под стражей.

По предварительным данным, в результате происшествия три человека скончались на месте, еще двое серьезно ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии.

Неизвестный устроил резню в центральном парке города «Форбери гарденс» вечером 20 июня. Правоохранители прибыли на место происшествия в 19:00 по местному времени и оцепили его. В парке также работают несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

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