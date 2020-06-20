В Великобритании устроили резню после шествий в поддержку чернокожих

В английском городе Рединг неизвестный устроил резню после шествий в поддержку чернокожего населения. Об этом сообщает The Guardian.

В результате нападения в центральном парке несколько человек получили ножевые ранения. Полиция охарактеризовала случившееся как «серьезный инцидент». В настоящее время на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами. Парк оцепила полиция.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

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