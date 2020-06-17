В Британии вспомнили о расизме Черчилля

В Великобритании на фоне протестов, которые охватили ряд городов в США и Европе, вспомнили о расистских убеждениях бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечает издание, во время митинга в Лондоне неизвестные написали на памятнике Черчиллю, установленному на Парламент-сквер в центре города, что политик был расистом. После этого в защиту бывшего премьера выступил действующий глава правительства Великобритания Борис Джонсон, который заявил, что подобные обвинения в его адрес несправедливы.

В ответ нынешнему премьеру напомнили, что Черчилль неоднократно заявлял о том, что верит в превосходство белой расы. В частности, по словам профессора исторического факультета Университета Эксетера Ричарда Тоя (Richard Toye), политик заявлял, что ему не нравятся китайцы, называл индийцев дикими людьми со зверской религией и сравнивал африканцев с детьми. Более того, премьер обвинял индийцев в том, что они сами спровоцировали так называемый Бенгальский голод в 1943 году, поскольку «размножались, как кролики».

На этом фоне некоторые сочли ироничным, что теперь памятник Черчиллю в Лондоне лучше защищен от возможных нападок вандалов, чем большинство представителей этнических меньшинств, проживающих в Великобритании, от коронавируса — статую спрятали в специальный защитный короб. «Черчилль получил средства индивидуальной защиты раньше, чем этнические меньшинства, хотя это могло бы спасти их от смерти», — отметила политическая активистка и адвокат Шола Мос-Шогбамиму (Shola Mos-Shogbamimu).

Ранее в июне сообщалось, что согласно отчету, подготовленному по заказу британского министерства здравоохранения, повышенная смертность от коронавируса среди небелого населения страны связана с системными проявлениями расизма в Великобритании и враждебной по отношению к иммигрантам средой.

В Британии в последние дни проходят массовые демонстрации против расизма и произвола полиции в связи с гибелью в США чернокожего Джорджа Флойда после жесткого ареста. В отдельных случаях протесты в Лондоне переросли в столкновения с сотрудниками полиции.

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